مركز دبي للتبرع بالدم يكثف حملات التبرع لتلبية الاحتياجات الطارئة بالمستشفيات

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الصحة بدبي، من خلال مركز دبي للتبرع بالدم عن خطتها المتعلقة بتوفر كميات الدم الكافية للمرضى، خلال رمضان بالتعاون مع مختلف الجهات والأفراد والمؤسسات الخيرية والأهلية في الإمارة، لتفادي وجود أي نقص في الدم ومكوناته، وضمان الاستجابة القصوى للحالات الطارئة في مستشفيات القطاعين العام والخاص.

وتتضمن الخطة التي ستستمر طيلة رمضان تكثيف حملات التبرع بالدم، وزيادة ساعات العمل في المركز، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتنظيم الحملات المشتركة للتبرع بالدم.

وأوضحت الدكتورة مي رؤوف رئيسة مركز دبي للتبرع بالدم أن المركز الذي يقوم بجمع أكثر من 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة وضع خلال شهر رمضان المبارك خطة شاملة تتضمن تقسيم وتمديد ساعات العمل، بحيث تكون على فترتين الأولى من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 2 من بعد الظهر، ثم العودة للعمل من الـ 8 مساء حتى الـ 1 بعد منتصف الليل لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتبرعين خلال فترة الإفطار.

كما تتضمن الخطة حملات خارجية مكثفة بعد صلاة التراويح تستهدف رواد المساجد والجمعيات التعاونية من خلال حافلة بنك الدم المتنقلة، وذلك طيلة أيام شهر رمضان لضمان توفير وحدات الدم المطلوبة للمستشفيات ومراكز الهيئة، إضافة لمستشفيات القطاع الخاص.