بلدية العين تزيل سوقاً عشوائية وترصد 12 طناً بضائع مخالفة

المصدر: العين - داوود محمد

أزالت إدارة الرقابة والتفتيش بالقطاع الشرقي لبلدية مدينة العين، سوقاً عشوائية، أقامها باعة جائلون على امتداد شارع معسكر الشركات، لعرض بضائع ومنتجات مختلفة غير مرخصة، كما قامت بمصادرة 12 طناً من البضائع المخالفة، تضم مواد غذائية ومنتجات أخرى غير صالحة للاستهلاك.

وأكد أحمد سرحان الحمودي رئيس قسم المظهر العام بالقطاع الشرقي ببلدية مدينة العين، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية، التي تقوم بها إدارة الرقابة والتفتيش، وتستهدف العمالة السائبة، وما تمارسه من سلوكيات خاطئة وخطرة، تشوه المظهر الحضاري للمدينة، لا يقتصر دور الفرق التفتيشية على تحرير المخالفات ومصادرة البضائع غير المرخصة، بل تشمل أعمال فرق التفتيش على تعزيز الجانب الإرشادي.