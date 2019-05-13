«كهرباء دبي» توفد 110 موظفين لأداء مناسك العمرة

المصدر: دبي - البيان

في إطار استراتيجيتها للعمل المجتمعي خلال «عام التسامح»، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «عمرة عام التسامح»، بدعم من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لإرسال 100 موظف من أصحاب الهمم والمسلمين الجدد والموظفين في الدرجات غير الإشرافية، إضافة إلى 10 من موظفات الهيئة مع محارمهن لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: نحرص في الهيئة على إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز روح التعاضد والتواصل بين جميع الموظفين في إطار التعاليم الإسلامية السامية. وللعام الثالث على التوالي، ننظم مبادرة لتمكين الموظفين من زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.