المصدر: دبي - البيان

أشارت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أنه تم تعديل حظر مرور الشاحنات في شوارع دبي خلال شهر رمضان خلال الفترتين الصباحية والمسائية بفارق ساعة واحدة، بحيث يبدأ الحظر في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 صباحاً إلى 09:30 صباحاً، بدلاً عن التوقيت في الأيام العادية (06:30 صباحاً ـ 08:30 صباحاً)، وعلى «محور 11E» من الساعة «7:00» صباحاً إلى «11:00» مساءً بدلاً من الساعة «6:00» صباحاً إلى «10:00» مساءً، فيما يبقى توقيت حظر مرور الشاحنات في بقية اليوم من دون تغيير، وإلى جانب ذلك يتم توزيع نشرات وهدايا رمضانية في مراكز خدمة المتعاملين بالتعاون مع معهد مواصلات الإمارات للسياقة وشركة المتكاملة لتسجيل وفحص المركبات وشركة ليسترين، بالإضافة إلى توزيع وجبات إفطار مع نشرات توعية على سائقي المركبات الثقيلة في استراحات الشاحنات على الطرق الخارجية بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك).

من جهة أخرى حذّرت الهيئة سائقي المركبات من مخاطر القيادة أثناء الشعور بالتعب أو الإنهاك أو النعاس وخصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه معدلات التركيز عند بعض السائقين بسبب تغير عادات الأكل والنوم في الشهر الفضيل.

وأكدت الهيئة أنها تعمل ضمن استراتيجية السلامة المرورية في دبي وبالتعاون مع وزارة الداخلية لإنجاح حملة «رمضان بلا حوادث» التي تهدف إلى توعية السائقين بمخاطر القيادة أثناء الإرهاق والنعاس، وأن الهيئة تعمل على بث رسائل توعية على مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهم وسائل التواصل مع أفراد الجمهور، بالإضافة إلى نشر إعلانات توعية على الجسور في شارع الشيخ زايد، وإرسال ما يزيد على 300.000 رسالة نصية هاتفية (SMS) للتوعية بالقيادة الآمنة أثناء الشهر الكريم.