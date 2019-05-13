مرشّحات أكاديمية شرطة دبي يشاركن في «سحورهم علينا»

المصدر: دبي - البيان

شاركت الطالبات المرشحات بأكاديمية شرطة دبي بتوزيع 1250 وجبة سحور على المصلين بمسجد عبدالرحيم كتيت بمنطقة القوز بدبي، في المبادرة الرمضانية «سحورهم علينا»، التي ينظمها مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع في دبي في دورتها الثالثة، وذلك بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير الأكاديمية، والعقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، عميد الأكاديمية، والمقدم عبد العزيز محمد أمين، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين.

وقال العميد غيث السويدي: إن مشاركة الطالبات المرشحات بالأكاديمية في هذه المبادرة الإنسانية، جاءت لتعزيز ودعم عمل الخير وترسيخ قيمة التكافل والعطاء بين أفراد المجتمع، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، الرامية إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية.