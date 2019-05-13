بلدية الظفرة و«مساندة» تنجزان مستودعاً للمواد الغذائية في المرفأ

المصدر: الظفرة - وام

أنجزت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مستودعاً للمواد الغذائية والأعلاف في مدينة المرفأ بتكلفة 7.5 ملايين درهم وتم تسليم شهادة إنجاز المشروع لقطاع خدمات المدن وضواحيها في المرفأ للبدء في تشغيله.

ويتضمن المشروع مخزنين رئيسيين أحدهما للمواد الغذائية والآخر للأعلاف، ومكاتب إدارية وخدمة العملاء ومرافق خدمات بمساحة إجمالية تبلغ 1700 متر مربع إضافة إلى أعمال المداخل ومواقف للسيارات. وينطلق المشروع من خطة البلدية الرامية إلى توفير مرافق عامة وفق أفضل المواصفات والمعايير وتلبي حاجة السكان في المنطقة، فيما يهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية، بما يتوافق مع معايير الأمن والصحة والسلامة، لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية في مدينة المرفأ.