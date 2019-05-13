بلدية أبوظبي تضاعف الحصص الشهرية للسلع المدعّمة خلال رمضان

المصدر: أبوظبي- البيان

تواصل بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع خدمات الدعم والمساندة إجراءاتها لإسعاد المجتمع، خلال شهر رمضان المبارك، من خلال حزمة من المبادرات والخدمات، التي تستهدف تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المتعاملين خلال الشهر الفضيل، وضمن هذا الإطار كشفت البلدية عن اتخاذها إجراءات متميزة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تضمنت مضاعفة الحصص الشهرية، خلال شهر رمضان المبارك ولمدة شهرين ابتداء من 1 أبريل 2019 ولغاية 31 مايو.

كما أقرت البلدية تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية بالتنسيق مع لجنة أعمال مراكز السلع الغذائية، وتفعيل الدوام المسائي لمراكز السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الدوام الصباحي، على أن يكون من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 3 بعد الظهر (دوام شهر رمضان)، وسيكون هناك دوام مسائي في فرع المرور من الساعة 9 مساء ولغاية الساعة 2 صباحاً.

وقامت البلدية بإنشاء منفذ بيع مؤقت في منطقة الشهامة في فترة شهر رمضان المبارك، وذلك لسد احتياجات أهالي المنطقة، بعد إغلاق فرع جمعية أبوظبي التعاونية.

وحرصت البلدية كذلك على توفير سيارتين إضافيتين لتغطية طلبات توصيل السلع المدعمة بشكل أسرع من خلال مجموعة بريد الإمارات، وتوفير 2128 كيس أرز مخصصة للأسر المواطنة، بهدف إعداد وجبات إفطار صائم من خلال مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية.