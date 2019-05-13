«رمضان دبي» يقدم برنامجاً خاصاً لكبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع مركز سعادة كبار المواطنين برنامج الزيارات الوعظية لرواد المركز من كبار المواطنين، وذلك ضمن فعاليات «رمضان دبي» والذي تنظمه الدائرة طيلة أيام الشهر المبارك تحت شعار «رمضان دبي تراحم وتعايش»، بهدف نشر قيم الإسلام وروح التسامح بين المواطنين والمقيمين من الجاليات، وبث وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي من خلال تطبيق مبادئ القرآن الكريم والسنة.

انطلقت أولى محاضرات البرنامج بالتزامن مع أول أيام الشهر الفضيل، وتستمر لغاية 20 من رمضان يومياً بعد صلاة التراويح مباشرة، ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من حرص الدائرة على تجسيد توجيهات حكومة دبي، والتي تحرص كل الحرص على توفير الحياة الكريمة للمسنين المقيمين على أرضها بشتى السبل والوسائل والطرق.آ

آداب رمضان

قدم عدد من الواعظين في إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة باقة متنوعة من المحاضرات على مدار الأيام الماضية ومن أبرزهم الدكتور إسماعيل البريمي أخصائي رئيسي توعية دينية، وعبد المحسن البوعريب وعلاء الدين القاضي وعدنان الخطيب وناصر البلوشي، وشهدت تلك المحاضرات تفاعلاً كبيراً وتجاوباً ملحوظاً من قبل المسنين مع المحاضر عبر مناقشته ومحاورته وطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات فضلاً عن إثرائهم الأجواء بتقديم بعض المشاركين الكثير من المعلومات والأحكام القيمة من واقع خبرتهم وتجاربهم.