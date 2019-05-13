«دار البر» تطلق حملتها الرمضانية في الإمارات والخارج

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية دار البر حملتها الموسمية الخاصة بشهر رمضان المبارك، في دولة الإمارات و30 دولة حول العالم، تتوزع بين 3 قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، فيما تم توزيع ما يقارب من 291,160 وجبة داخل الدولة العام الماضي لتشمل مواقع عدة في كافة الإمارات على هيئة خيم رمضانية وموائد إفطار ووجبات توزع على العمالة. وبالنسبة لخارج الدولة تم التنفيذ في 36 دولة استفاد منها ما يقارب 338.137 شخصاً.

وأشار عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لجمعية دار البر، إلى أن حملة رمضان 1440 هـ - 2019 م، خارج الدولة، تشمل مشاريع إفطار الصائم، زكاة الفطر، كسوة العيد، وتوزيع السلال الرمضانية «المير الرمضاني»، بالتعاون مع 40 هيئة ومنظمة خيرية و13 سفارة لدولة الإمارات، من الشركاء الاستراتيجيين للجمعية في الدول الثلاثين، التي تغطيها الحملة، وهي السودان، السنغال، إثيوبيا، أوكرانيا، الصومال، تشاد، النيجر، الهند، تايلاند، تنزانيا، أوغندا، إندونيسيا، توجو، ساحل العاج، روسيا، سيريلانكا، سيشل، بوركينا فاسو، مصر، مالي، كينيا، فلسطين، موريتانيا، بنين، موريشيوس، غينيا، غامبيا، غانا، طاجكستان، ونيبال.

وقال عبد الله الفلاسي: إن مشاريع الحملة داخل الدولة تشتمل على مشروع إفطار صائم، ويتضمن 23 موقعاً في إمارات دبي، عجمان، رأس الخيمة، والفجيرة، ويوفر 246 ألفاً و300 وجبة إفطار.

وأوضح الفلاسي أن المستفيدين من حملة رمضان خارج الدولة هم الأيتام، والأرامل، والأسر الفقيرة، والجامعات، والمدارس، والمساجد، والتجمعات السكانية، والمجاورين للمساجد.