شرطة أبوظبي: ترك المركبة في حالة تشغيل يعرّضها للسرقة

المصدر: أبوظبي - البيان

حذرت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك مركباتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود؛ ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وأكد العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة منطقة العين ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل والانشغال عنهم ونسيانهم لفترات طويلة ما يؤدي إلى تعرضهم للاختناق وغيرها من مخاطر قد تصل للوفاة وخاصة في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة داخل السيارات.