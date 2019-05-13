سفيرنا في المكسيك يستعرض الإسهامات الأممية للدولة

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

أطلع أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، إدواردو خاراميليو نافاريتي مدير عام مكتب الأمم المتحدة لدى وزارة خارجية المكسيك، على رؤية ومشاريع الدولة في إطار ترشحها لأهم اللجان والهيئات المتخصصة في الأمم المتحدة، على غرار ترشحها للمقعد العربي لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 - 2023.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مكتب نافاريتي في وزارة العلاقات الخارجية سبل التوصل لآليات فعّالة لتبادل الدعم في جميع المبادرات التي تضطلع بها الدولتان على مستوى أعمال الأمم المتحدة.

ومن جهته أشاد مدير عام مكتب الأمم المتحدة في المكسيك بالدور الفعّال الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلام والأمن الدوليّين والتعايش بين الأمم.