«قضاء أبوظبي» تحذّر من هدر المال العام

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل دائرة القضاء في أبوظبي، حملتها التوعوية الرمضانية، من خلال بث الفيلم التوعوي الثاني الذي يسلط الضوء على أهمية حسن تسيير المال العام وصيانته من الهدر، ومواجهة الفساد والرشوة، وذلك عبر عدد من القنوات المحلية والإخبارية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الجاري.

ويأتي عرض الفيلم التوعوي بعنوان «الرشوة» ضمن 5 أفلام تلفزيونية قصيرة أنتجتها دائرة القضاء للبث على مدار شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها لنشر التوعية وتوصيل الرسائل التثقيفية لجميع أفراد المجتمع بطريقة مبتكرة، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتعزيز نشر الثقافة القانونية لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن.