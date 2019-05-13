ملتقى حواري لتطوير منظومة «العدل» بالشراكة مع المحامين

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت وزارة العدل في دار القضاء بالشارقة الملتقى الحواري الثالث لتطوير منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمحامين شمل حلقة نقاش حول تعزيز أطر الشراكة بين الجانبين والخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة لتسهيل عمل المحامين وتحقيق العدالة الناجزة.

حضر الملتقى المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والقاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبيد سلطان الظاهري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، والقاضي سلطان خليفة المطروشي رئيس محكمة عجمان الاستئنافية الاتحادية، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية، وخالد الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية، والمستشارة سارة هزيم الشامسي مدير إدارة المحامين والمترجمين، وعدد من قيادات الوزارة ومديري الإدارات، وجموع من المحامين من أنحاء الدولة.

ونقل سلطان المطروشي للحضور تحيات معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وتمنياته بنجاح أعمال الملتقى وتحقيق الأهداف التي عقد من أجلها.