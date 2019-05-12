طقس صحو غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب شمالا ويحدث المد الأول عند الساعة 22:01 والمد الثاني 08:04 والجزر الأول عند الساعة 14:09 والجزر الثاني عند الساعة 02:40 .

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحيانا.. ويحدث المد الأول عند 17:19 والمد الثاني عند الساعة 05:31 والجزر الاول عند الساعة 10:19 والجزرالثاني 23:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 25 85 30

دبي 36 26 75 30

الشارقة 37 25 75 30

عجمان 36 25 80 35

أم القيوين 35 23 85 35

رأس الخيمة 39 24 80 35

الفجيرة 40 30 80 40

العين 40 22 70 20

ليوا 38 23 80 30

الرويس 35 23 80 30

السلع 36 24 80 35

دلما 33 25 80 30

طنب الكبرى 33 25 85 35

طنب الصغرى 33 25 85 35

أبو موسى 33 25 85 35 .