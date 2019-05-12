قائد عام شرطة رأس الخيمة: "البيان" حملت أمانة الكلمة في مسيرة ال 39 عاماً

المصدر: رأس الخيمة – البيان

توجه اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صحيفة "البيان" والقائمين عليها بمناسبة مرور 39 عاماً على تأسيسها آملين لها دوام التميز والاستمرار في بلاط صاحبة الجلالة.

وقال النعيمي في كلمته: يأتي الاحتفاء بهذه المناسبة ليؤكد على أن " البيان " باتت رائدة من رواد العمل الصحفي في الدولة حيث استطاعت أن تتبوأ مكانتها بين الصحف اليومية بفضل الدعم اللامحدود من قبل حكومة دبي ومن خلال التزامها الكامل بأخلاقيات المهنية العالية

والعمل الصحفي إلى جانب تسليط الضوء على قضايا وهموم المجتمع وأفراده ونقل الأخبار بكل شفافية ونزاهة عالية ومجاراة حركة التطوير التنمية الشاملة التي عاشتها الدولة على مدار 4 عقود من العمل الصحفي جعلت منها صحيفة وطنية حققت انجازات ملحوظة على ساحة العمل الإعلامي المحلي والعربي..

كما ساهمت البيان منذ تأسيسها في الحفاظ على موروثاتنا الوطنية العربية الأصيلة وفي نقل العلوم والمعارف من جيل إلى جيل عبر فريق عملها الإعلامي المخلص الذي أخذ على عاتقه حمل مسؤولية أمانة الكلمة فضلا عن الإسهام في مسيرة التنمية التعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية التي عاشتها الدولة ولا تزال والوقوف جنبا إلى جنب مع بقية المؤسسات الصحفية في أداء الدور الإعلامي وفق أعلى معايير الاحترافية.

إن العمل الإعلامي وما تقوم به " السلطة الرابعة " يحظى باهتمام كبير ودعم ومتابعة مستمرة من قبل قيادتنا الحكيمة التي تحرص على توفير المناخ الإعلامي الحر القائم على احترام الآخرين ونقل الحقائق والتحليل وتقصي الحقائق التي تخدم أفراد المجتمع وتصب في بوتقة الصالح العام وتعزيز مسيرة العمل الإعلامي في الإمارات.