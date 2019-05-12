الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الليلة الماضية، في قصر الزاهر، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل سموهم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والكرامة والرقي.

كما تقبّل حاكم عجمان وولي عهده التهاني بالشهر الكريم من الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية.

وتلقّى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني بهذه المناسبة المباركة من تركي بن عبد الله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، إذ تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة مع الشيوخ وعلي عيسى النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، ومديري الإدارات والقيادات ورؤساء الأقسام بالدائرة وأعيان البلاد ووجهاء القبائل، وجموع المهنئين من أبناء الدولة والمقيمين وأبناء الجاليات الإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر.

الفجيرة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.

كما تقبّل صاحب السمو حاكم الفجيرة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ وأعيان البلاد، وعدد من رجال الدين وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والفنان حسين الجسمي، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، الليلة الماضية، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد الفجيرة التهاني برمضان، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة بالخير والعزة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والرقي.

وتقبل سموه التهاني من الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية.كما تقبّل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من عدد من الشيوخ ووفد هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة في مكتب أم القيوين والمواطنين وأبناء الجاليات.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقبّل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال، ومن وفد منتسبي برنامج تكاتف وساند التطوعي التابع لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.