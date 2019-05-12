طحنون بن محمد وسيف بن زايد يتبادلان التهاني برمضان

المصدر: العين - وام

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، في قصر سموه بمنطقة غريبة بمدينة العين، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتوجّها بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على دولتنا وشعبنا العزيز نعمة الاستقرار والتراحم والتقدم والازدهار.

حضر الاستقبال الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، المدير العام لشؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.