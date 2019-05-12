«خليفة الإنسانية» توزع 40 ألف سلة غذائية في القرى المصرية

المصدر: القاهرة - وام

بدأت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وبمناسبة شهر رمضان المبارك في توزيع 40 ألف سلة مواد غذائية على شرائح غير القادرين في القرى المصرية الأكثر احتياجاً.

وأكدت المؤسسة أن سلال رمضان يتم توزيعها بواقع 1400 سلة في مناطق حلايب والشلاتين و2800 سلة في شمال وجنوب سيناء، وتوزيع 34600 سلة على قرى محافظات أسوان الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ومرسى مطروح وعدد 1200 سلة رمضان لمناطق الواحات. وأشارت المؤسسة إلى أنها نجحت في تقديم خدمات خيرية مميزة وممتدة التأثير في واقع معيشة فئات غير القادرين في العديد من القرى المصرية.