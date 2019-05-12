محمد بن راشد: التسامح والتكافل موروثان أصيلان لشعب الإمارات

المصدر: دبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرصه والقيادة الرشيدة على ترسيخ روح التسامح والتواصل والتكافل الإنساني والاجتماعي في أوساط شعبنا، كي تظل تقليداً وموروثاً أصيلاً تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل وتحافظ عليه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مساء أمس، معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وعدداً من أعضاء وعضوات المجلس وأعيان البلاد ورجالات الدولة من المتقاعدين والفعاليات الاقتصادية، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك. وتبادل سموه، التهاني والتبريكات مع الحضور، راجين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على قيادتنا وشعبنا ودولتنا العزيزة بالسعادة والخير والتقدم.

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