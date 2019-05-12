«صندوق تكافل الصحفيين» ينظّم أمسية رمضانية في دبي

المصدر: دبي - البيان

نظّم مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية مساء الجمعة أمسية رمضانية تخللتها سحوبات على جوائز عينية ونقدية، بمقر الجمعية بحي الفهيدي التاريخي في منطقة بردبي.

وأعربت موزة مطر، رئيس مجلس إدارة الصندوق، عن خالص شكرها وتقديرها للأعضاء الذين حضروا الأمسية.

وأضافت إنه ضمن أهداف وبرامج الصندوق تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية واجتماعية تكافلية للترابط والتعارف والتقارب بين أعضاء الصندوق، والصندوق يعمل ضمن خطته المستقبلية لإقامة مثل هذه الأمسيات ضمن نشاطه السنوي لتعزيز مفهوم توطيد علاقات الأسرة الصحفية، والحضور الكبير كان سبب نجاح فعاليات الأمسية، والتي تمت وسط بهجة وسعادة وسرور من الحاضرين وأسرهم، عبروا عنها خلال فقرات الأمسية.

وقالت رئيس مجلس إدارة الصندوق إن برنامج الأمسية تضمّن العديد من الفقرات ومنها سحوبات على تذاكر طيران مقدمة من غرفة صناعة وتجارة رأس الخيمة، وجوائز نقدية، وتمت بعد الإجابة عن الأسئلة التي لها علاقة بالعمل الصحفي والمعلومات الثقافية والمعلومات العامة، وإن البرنامج شمل تقديم الأكلات التراثية والشعبية للأعضاء الحاضرين، وفقرات لتقديم الشعر.