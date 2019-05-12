الغامدي يؤم 6 آلاف مصلٍ في التراويح بجامع الراشدية الكبير

المصدر: دبي - البيان

أدى 6 آلاف مصلٍ، صلاة التراويح خلف فضيلة الشيخ سعد بن سعيد الغامدي، إمام الحرم النبوي الشريف سابقاً، في جامع الراشدية الكبير بدبي، ولمدة يومين (3-4) رمضان.

وحل الغامدي ضيفاً ضمن فعاليات (رمضان دبي)، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي جاء ترجمة لتوجيهات سموه السديدة، في دعم المبادرات التي تعزز مكانة الدولة، كنموذج ريادي للتسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات والأديان.

ويستضيف ملتقى راشد بن محمد الرمضاني (قراء دبي سابقاً)، في دورته السابعة، 21 قارئاً من خارج الدولة، و(102) قارئ من داخل الدولة، وتعد الفعالية واحدة من أبرز فعاليات رمضان دبي على مستوى الخليج والعالم العربي، وتستضيف في شهر رمضان المبارك من كل عام، كوكبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي على أرض دبي.

من جانبه، أشاد الغامدي بفعالية رمضان دبي هذا العام، لافتاً إلى أن دبي عودتنا دائماً على التغيير من جديد إلى جديد، ومن عام زايد الخير إلى عام التسامح، وفكرة عام التسامح هي فكرة رائدة، لأن التسامح هذا متجسد أصلاً في نسيج دولة الإمارات العربية المتحدة، المتسامحة، ويناسب طبيعة وأجواء رمضان في دبي، حيث يعيش أكثر من 200 جنسية في تناغم وانسجام وتسامح على أرض الإمارات أرض التسامح، بارك الله في شعبها وحكامها، وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان، وحفظها الله من الفتن والأحقاد.

وقام أحمد درويش المهيري المنسق العام لرمضان دبي، بتكريم الشيخ سعد بن سعيد الغامدي، وأهدى له تحيات الدائرة، وسلمه شهادة وتقدير.