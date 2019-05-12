شرطة دبي تدعم مبادرة سباق «سقيا الأمل»

المصدر: دبي- البيان

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي اليوم، بمقر القيادة العامة، في دعم مبادرة سباق «سقيا الأمل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا فيها المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للمشاركة في السباق الإنساني من خلال التبرع بالمياه وإيصالها للمناطق التي تعاني شحاً في موارد المياه الصالحة للشرب.

وسيشارك موظفو شرطة دبي في المبادرة من خلال العمل على ضخ أكبر كمية من الماء في «مضخة الماء التفاعلية المتنقلة» التي سيتم نقلها إلى مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك بحضور اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

حرص

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة والمنافسة في المسابقة الإنسانية المهمة استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال السباق التفاعلي الهادف إلى إشراك المجتمع في أعمال العطاء من خلال التبرع بالمياه وإيصالها للمناطق التي تعاني شحاً في موارد المياه الصالحة للشرب من خلال ضخ أكبر كمية من المياه عبر جهاز ضخ تفاعلي افتراضي متنقل.

وأثنى اللواء المري على مبادرة «سقيا الأمل» باعتبارها أحد المشاريع الإنسانية التي تهدف إلى لفت النظر لمشكلة شح المياه الصالحة للاستخدام البشري في العالم، مشيداً بالمبادرة التي تم إطلاقها تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وفي مقدمتها مؤسسة سقيا الإمارات، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً والمعنية بتنفيذ مشاريع مستدامة لتوفير مياه نظيفة في العديد من المناطق التي تعاني شحاً في المياه والتي استفاد منها أكثر من 8 ملايين إنسان حول العالم.

وثمن الرسالة العالمية التي تحتويها المبادرة التي أطلقها رجل الخير والعطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تزامناً مع شهر رمضان المبارك لتكون وسيلة في نشر الخير والعطاء الإنساني في مختلف بقاع الأرض ولكافة المحتاجين.

وقال إن مبادرة سقيا الأمل تعد تحدياً إنسانياً نبيلاً يحمل في طياته رسائل قيمية تعزز مفهوم العطاء وصناعة الأمل، وترسخ قيم التضامن والتعاطف الإنساني ومد يد العون للبشر، ونحن في شرطة دبي يشرفنا المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس صورة الدولة كحاضرة إقليمية ودولية للعمل الإنساني.