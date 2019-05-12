المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد غالبية المستطلعة آراؤهم في صفحة «البيان» الإلكترونية وعلى حسابها على «تويتر» و«فيسبوك» أن الحملات التفتيشية كفيلة بتطويق حوادث الخيام الرمضانية وبالتالي التقليل من حوادث الحريق التي تقع في تلك الخيام. بينما ذهبت القلة الباقية من القراء أن التوعية بإجراءات السلامة كافية لتطويق تلك الحوادث.

تقليل

وأكد المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين أن زيادة وتكثيف التوعية بإجراءات السلامة في الخيام الرمضانية يعد خير سبيل للتقليل من حوادث الحريق التي تقع في الخيام الرمضانية، إضافة إلى أن تكثيف التوعية يطوق تلك الحوادث ويمنع امتدادها في حال وقوعها إلى الخيام المجاورة، مبيناً أن إدارة الدفاع المدني اتخذت جملة من أساليب التوعية، منها زيارات ميدانية للخيام الرمضانية من خلال الفرق واللجان التي تم تشكيلها للتأكد من مدى اشتراطات الأمن والسلامة فيها، إضافة إلى زيادة جرعات التوعية من خلال البث المباشر من إذاعة أم القيوين، إضافة إلى رسائل توعية تم إرسالها عبر منابر الجمعة حتى تصل إلى اكبر شريحة من الساكنين، وأن ذلك كله يصب في اتجاه منع حدوث الحرائق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

حملات

وأضاف ابن حمضه أن الإدارة أطلقت مبادرة هذا العام تحت شعار ( رمضان أمان ) وتخللتها 9 حملات فرعية جار تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك سعياً إلى تحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة في جميع المرافق والخدمات ــ خصوصاً - في الخيام الرمضانية وخيام العزاء، كما أن كثرة الفعاليات في شهر رمضان المبارك تتطلب من إدارة الدفاع المدني رفع درجة الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة، داعياً كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند إنشاء الخيام، مبيناً أن إدارة الدفاع المدني اعتمدت الموافقة على تركيب 60 خيامة رمضانية في مختلف مناطق الإمارة، وذلك بعد التأكد من مطابقتها لاشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق.

مناوبة

وقال إنه تم تخصيص ضابط مناوب يومياً للإشراف على الحوادث التي تقع خلال رمضان ومن ضمنها التركيز على الخيام الرمضانية، مبيناً أن الحملات التفتيشية من شأنها كذلك تطويق حوادث الحريق التي تقع في الخيام، كما أن التفتيش يبين مكامن الأخطاء لتصويبها، إضافة إبداء الملاحظات والتأكد من توفر كافة اشتراطات الأمن والسلامة، داعياً إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عن إنشاء الخيام الرمضانية مثل الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة المطلوبة في التمديدات الكهربائية وتنفيذها من قبل متخصصين من أجل تفادي وقوع الحرائق.