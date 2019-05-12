طبيب جلدية إماراتي يقدم علاجاً مجانياً لكبار المواطنين

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أعلن الدكتور إبراهيم كلداري استشاري وأستاذ الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات ومدير مركز كلداري للأمراض الجلدية عن مبادرة لعلاج كبار المواطنين والمتقاعدين ممن يعانون من الأمراض الجلدية من كل إمارات الدولة مع توفير العلاج المجاني باستثناء عمليات التجميل مثل البوتكس والفيلرز وغيرها من الأمور التجميلية.

وقال الدكتور إبراهيم كلداري إن المبادرة ليست محددة بفترة زمنية وإنما ستمتد إلى ما لا نهاية، وذلك كمبادرة منه لرد جزء من الجميل لكبار المواطنين الذين قدموا الغالي والنفيس لخدمة الدولة في مختلف القطاعات، إضافة إلى سهرهم وكدهم وجدهم واجتهادهم على تربية أبنائهم الذين يواصلون مسيرة التطور التي تشهدها الدولة من بعدهم.

وقال الدكتور إبراهيم: إن الأمراض الجلدية التي عادة تصيب كبار السن تشمل الحساسية والحكة والفطريات وغيرها، لافتاً إلى أن المبادرة تشمل الاستشارات الطبية المجانية والعلاج والأدوية.

وأضاف هناك الكثير من التغيرات التي تحدث للجلد مع التقدم في العمر، فلو نظرنا إلى جلد الآباء أو الأمهات المسنين لوجدنا أن شكل الجلد جاف وبه تجاعيد وضمور وعرضة للإصابة بالأمراض الجلدية وقابل للكدمات.