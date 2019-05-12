«الوقف عطاء ونماء» محاضرة في مجلس سالم العامري بالعين

المصدر: العين- جميلة إسماعيل

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مجلس سالم بن لوتيه العامري التابع لمكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي في رملة زاخر بمنطقة العين، محاضرة بعنوان «الوقف عطاء ونماء»، قدمها فضيلة الدكتور محمود توفيق محمد، أحد ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال شهر رمضان الفضيل. وأكد المحاضر أن نظام الأوقاف في الإسلام هو باب من أبواب العطاء لوجه الله تعالى، وهو عطاء وبذل من المؤمن، ونماء وزيادة في أجره وثوابه.

كما ركز المحاضر خلال المحاضرة الرمضانية على الدور الذي تلعبه الأوقاف الإسلامية في عملية إعمار المساجد ونشر التعليم وتخريج العلماء والأدباء والفقهاء والمدارس والجامعات، إضافة إلى حثها على حفر الآبار وبناء السدود والجسور وطباعة المصاحف والكتب العلمية ومساعدة الفقراء والأيتام والأرامل وأبناء السبيل. وتوضيح أثرها في دعم الجوانب الصحية والاجتماعية، حيث تعتبر أحد أهم مصادر تمويل بناء المستشفيات الخيرية ودور كبار السن والأيتام في معظم الدول الإسلامية.

وأضاف المحاضر: «يعتبر الوقف رافداً خيرياً وإنسانياً تطوعياً. وسيبقى للشخص الواقف رصيده من الأجر والثواب ما دام وقفه يدر على المجتمع الخير والعطاء، وهو من جملة الصدقات المستمرة التي لا تورث ولا يجوز بيعها أو رهنها». كما أكد المحاضر أيضاً إنجازات وعطاء الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الاتحاد، طيب الله ثراه، على الصعيدين المحلي والعالمي في دعم الأوقاف الإسلامية. وفي نهاية المحاضرة تبادل الحضور في المجلس مع المحاضر العديد من النقاشات.