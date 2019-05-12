«صحّة» تطلق حملة «دوائي في رمضان» في كل منشآتها

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» حملتها التوعوية «دوائي في رمضان»، والتي اعتادت إطلاقها سنوياً مع حلول رمضان المبارك، وذلك بهدف زيادة وعي الجمهور بضرورة مراقبة حالتهم الصحيّة خلال الشهر الفضيل، وتنظيم تناولهم للأدوية خلال فترة الصيام، لينعموا بصيام صحي وآمن.

وأكدت وحيدة خليل عبد الله مديرة إدارة علاقات العملاء في شركة «صحة» أن المنشآت الطبية التابعة لشركة «صحة» ستوفر كل سبل الدعم لحملة «دوائي في رمضان»، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، التي تسهم في إيصال رسائلها للجمهور من خلال توزيع كتيبات توعوية، وبث أفلام مصورة عبر شاشات في جميع صالات الانتظار في المستشفيات التابعة لصحة، إلى جانب فعاليات ترفيهية وتثقيفية، وتنظيم المسابقات التي تصب جميعها في توعية الجمهور، وتعريفهم بأهداف هذه الحملة والغرض منها، وكل ذلك من أجل توعية الجمهور حول كيفية قضاء هذا الشهر الفضيل بصحّة جيدة، ودون أية مضاعفات للمرضى الذين يعانون من بعض الأمراض التي تحتاج إلى انتباه وعناية خلال فترة الصوم.

وأضافت أن عدد المستفيدين من حملة «دوائي في رمضان» عام 2018 بلغ (4675) شخصاً، فيما وصل عدد المستفيدين من حملة «دوائي في رمضان» في عام 2017 (3173) شخصاً في جميع المستشفيات التابعة لشركة صحة، سواء من خلال زيارات المرضى لمنشآت صحة أو من خلال الرد على استفسارات المرضى عبر الاتصالات الهاتفية، هذا إلى جانب المتابعة المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.