شرطة أبوظبي و«الهلال» تنفّذان «إفطار صائم»

المصدر: أبوظبي- البيان

تنفذ إدارة رعاية الأحداث، بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، في قطاع أمن المجتمع، بشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (فرع بني ياس )، مبادرة «إفطار صائم»، وتستمر طيلة أيام الشهر الفضيل.

وقال العقيد الدكتور علي سعيد المنصوري، نائب مدير إدارة رعاية الأحداث: إن المبادرة تعكس اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في المبادرات الإنسانية، ودعم الأعمال الخيرية، وإسعاد المجتمع، وتستهدف فئة العمال والمحتاجين من شرائح المجتمع.

جدير بالذكر أنه تم نصب خيمة مجهزة خارج مبنى الإدارة، توفر 100 وجبة يومياً طيلة الشهر الكريم.

وثمّن سالم سلطان السويدي مدير فرع الهلال الأحمر ببني ياس، خلال حضوره مائدة الإفطار، جهود شرطة أبوظبي المجتمعية والإنسانية، وحرصها على المساهمة مع الشركاء في إسعاد مختلف فئات المجتمع.