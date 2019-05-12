شرطة رأس الخيمة تبدأ إجراءات تطبيق منظومة المراقبة الإلكترونية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن شرطة رأس الخيمة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، بدأت عملياً بتنفيذ توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالبدء باستكمال الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية كأول قيادة شرطية على مستوى الدولة. وأشاد النعيمي، بمستوى التنسيق المشترك من خلال فريق العمل الواحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية في إمارة رأس الخيمة، ومستوى الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بهدف تذليل أية تحديات تعتري التطبيق العملي لتنفيذ منظومة المراقبة الإلكترونية على مستوى كافة الجهات المختصة في الإمارة. وأشار إلى أن مشروع المراقبة الإلكترونية الشرطية يساهم في استدامة عمليات وخدمات الشرطة .

جاهزية

وأشار إلى جاهزية الجهات التنفيذية المختصة في شرطة رأس الخيمة من ناحية البنية التحتية المتمثلة في غرف العمليات المتطورة والأجهزة التقنية الحديثة والكادر البشري المؤهل لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت «المراقبة الإلكترونية»، وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة بهذا الشأن، مؤكداً على أنه سيتم التواصل مع كافة شرائح وأفراد المجتمع من خلال كافة وسائل الإعلام للإفصاح والإعلان عن تفاصيل تطبيق المشروع أولاً بأول.

وفي إطار التنفيذ العملي للمشروع، استقبل العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وفداً من وزارة الداخلية، برئاسة العقيد دكتور عبدالعزيز الشامسي مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، يرافقه المقدم دكتور علي مبارك الزعابي نائب مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، والمهندس عيدروس الهاشمي المسؤول عن المنظومة الفنية والتقنية لمنظومة المراقبة الالكترونية، بحضور فريق عمل المشروع، وذلك بهدف استكمال تفعيل وتنفيذ التطبيق العملي لمنظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية.شهد اللقاء، العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، والعميد عبدالله علي منخس نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة.