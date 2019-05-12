تعيين قاضيين في المحاكم التجارية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن تعيين القاضيين الأمريكيين أوران وايتنج، وكولين ماري أوتول، للعمل في محاكم أبوظبي التجارية، حيث سيعمل القاضيان الجديدان في الدائرة الكلية بالمحكمة التجارية الابتدائية للنظر في المنازعات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، وذلك في أول تفعيل لنص المادة 30 مكرر من المرسوم بقانون الإجراءات المدنية رقم 10 لسنة2017، والتي تجيز تشكيل دوائر مختلطة تتضمن عنصر خبرة أجنبية للفصل في الدعاوى الكلية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن تلك الخطوة غير المسبوقة جاءت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، الرامية نحو ترسيخ مكانة النظام القضائي لإمارة أبوظبي كمحاكم عالمية المستوى، ناطقة باللغة الانجليزية وتعمل على توفير بيئة قضائية مرنة ومتطورة لحل المنازعات التجارية التي تواجه المستثمرين الأجانب، وهو ما يصب في تطوير مرفق القضاء في الإمارة تماشياً مع خطة غداً أبوظبي 2021.

وأضاف إن تلك الخطوة جاءت بعد شهور من إطلاق مبادرة اعتماد اللغة الإنجليزية في المحاكم من أجل المساهمة في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وعولمة خدمات المحاكم وإتاحتها للجميع من دون حواجز لغوية.

ورحب المستشار العبري، بانضمام قضاة من الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في المحاكم، إذ تعد تلك الخطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، حيث ستسهم خبراتهما السابقة في العمل بالمحاكم الأمريكية في تعزيز عمل الدوائر التجارية المختلطة في محاكم أبوظبي.