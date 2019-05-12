حرم حاكم أم القيوين تستقبل المهنئات بشهر رمضان

المصدر: أم القيوين - وام

استقبلت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي مساء أمس الشيخات وقيادات نسائية بالدولة وجمع من السيدات اللواتي قدمن التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك خلال اللقاء الرمضاني السنوي الذي يقام تحت رعايتها.

وهنأت الشيخة سمية الإمارات قيادة وشعباً بحلول شهر رمضان المبارك.. داعية المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع.

وتضمن اللقاء الرمضاني السنوي محاضرة دينية بعنوان «فضائل شهر رمضان» قدمتها كل من موزة الشامسي ونورة مراد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكدت الشيخة سمية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) أهمية اللقاءات والأمسيات الرمضانية التي أصبحت تقليداً سنوياً يجسد روحانية شهر رمضان المبارك في توطيد أواصر المودة والألفة بين من يحضرها، فضلاً عن أنها تعمق الروابط الاجتماعية والتسامح والإخاء بين جميع الفئات.

وقالت إن ما يتم طرحه في الأمسيات الرمضانية من أفكار وقيم ومحاور كلها تصب في دعم ثقافة الخير والعطاء التي تدعمها قيادة دولة الإمارات الرشيدة، والمؤكدة بدورها على التسامح والإخاء والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأوضحت موزة الشامسي في محاضرتها فضل الصيام وأهـــميته في التقرب إلى الله تعالى، مستشهدة بعدد من الآيات القرآنية وقصص من السيرة النبوية التي تؤكد أن شهر رمضـــان من أفـــضل الشهور، فهــــو شهر الخــير والعطاء والبركة، وأن الصــيام من أحب أفعال العبد إلى الله.