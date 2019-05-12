كشافة الإمارات تنال وسامين من «الاتحاد العربي لرواد الكشافة»

المصدر: الشارقة - وام

منحت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات - خلال المؤتمر التاسع للاتحاد الذي عقد أخيراً في القاهرة بمشاركة وفد كشافة الإمارات - الرواد المتميزين وسام الاتحاد من دولة الإمارات الذي حصل عليه القائد المخضرم ناصر عبيد الشامسي نائب رئيس جمعية كشافة الإمارات والمفوض الدولي نظير خدماته في الحركة الكشفية الوطنية الإماراتية والحركة الكشفية الخليجية والعربية والدولية.

كما حصل الدكتور عبدالله أحمد المشرخ على وسام الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات.وقدم وفد الإمارات خلال أعمال المؤتمر ورقة عمل عن البيئة بعنوان «البيئة من أجل التنمية ورفاهية الإنسان» قدمتها الرائدة حليمة الملا، كما نظم الوفد معرضاً حول إنجازات رواد الإمارات في الفترة من 2016 إلى 2019.