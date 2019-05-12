إنجاز أعمال صيانة في أبوظبي بـ 13.4 مليون درهم أبريل الماضي

المصدر: أبوظبي - وام

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال شهر أبريل من العام الجاري وضمن الخطة السنوية أعمال صيانة البنية التحتية في مدينة أبوظبي وضواحيها بتكلفة إجمالية تقدر بـ13 مليوناً و425 ألف درهم.

وشملت الأعمال صيانة الطرق بتكلفة 10 ملايين و571 ألف درهم على شارع شخبوط بن سلطان ومنطقة الميناء في جزيرة أبوظبي وفي البر الرئيسي - مدينة خليفة، ومدينة الرحبة وبنــي ياس والعدلة ونفق جزيرة ياس، وإزالة الرمال وإصلاح الحواجز المعدنية المتضررة وصيانة الجسور.

كما شملت أعمال صيانة شبكات صرف مياه الأمطار الروتينية بتكلفة مليون و554 ألف درهم وصيانة شبكات أعمدة الإنارة بتكلفة مليون و300 ألف درهم.