شرطة عجمان تبحث التعاون مع سنغافورة

المصدر: عجمان - البيان

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان بمكتبه القنصل العام لجمهورية سنغافورة لو بيت تشين، وذلك ضمن إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام، والمقدم جمعة الشامسي نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطور الأداء، تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة عجمان بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وتـم خـلال اللقـاء استعـراض أهـم الموضوعـات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، لتعزيز العلاقات والتنسيق بين الجهتين، وفتح قنوات للتواصل والتعاون في المجالات الأمنية.

وعبر قائد عام شرطة عجمان عن سعادته بزيارة القنصل العام، مؤكداً أهمية التواصل المستمر، كما قدم درعاً تذكارية للقنصل العام، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه.