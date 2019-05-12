حصة بوحميد تفتتح مركز دبي لمتلازمة داون

المصدر: دبي ــ البيان

افتتحت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، «مركز دبي لمتلازمة داون»، المخصص لاستقبال الأطفال أصحاب الهمم من متلازمة داون، من عمر 5 إلى 18 عاماً، بهدف تأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من الاندماج الفعلي في المجتمع.

وتفقدت معاليها مرافق المركز وأركانه التأهيلية المبتكرة، برفقة علي الحباي وإشراق النعيمي مؤسسي المركز إلى جانب لادي ماري مديرة المركز.

وتفقدت معاليها جانباً من التجهيزات المتكاملة في مركز دبي لمتلازمة داون، التي تتيح بيئة تأهيل ودمج نوعية للأطفال المصابين بمتلازمة داون، حيث يسعى المركز إلى تحقيق إضافة مبتكرة بثنائية الرعاية والتأهيل، وتقديم الخدمات التي ترقى إلى تطلعات أولياء الأمور، وذلك من خلال فريق متعدد التخصصات من ذوي الكفاءة والخبرة المميزة.

ويضم المركز معلمين مؤهلين ومتخصصين وذوي خبرة في مجال التخاطب والعلاج الفيزيائي والكتابة، إلى جانب مختصين في مجال الموسيقى والسباحة وركوب الخيل، الذين يتكاتفون بجهود تشاركية لضمان تزويد الأبناء بأفضل الخطط التربوية الحديثة والتأهيلية المرادفة تمهيداً للدمج الحقيقي والإيجابي.

ويهدف مركز دبي لمتلازمة داون، إلى إبراز أقصى إمكانات ومهارات أصحاب الهمم، وتحديداً ذوي متلازمة داون، ليصبحوا أعضاء فاعلين منتجين في المجتمع، وفي سبيل تحقيق ذلك، يُكثّف المركز جهوده نحو تقديم الدعم والإرشاد الأسري لذوي متلازمة داون، استناداً إلى تجارب حية وواقعية من المجتمع.