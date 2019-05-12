«طرق دبي» ترسي عقد تطوير محور الخوانيج بـ 500 مليون

المصدر: دبي- وام

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد مشروع تطوير محور شارع الخوانيج وحديقة مشرف الذي يتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسة على شارعي الخوانيج والعمردي بتكلفة 500 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء في تنفيذ حزمة مشاريع الطرق وأنظمة النقل التي اعتمدها سموه خلال زيارته للهيئة.

وقال مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة : «يهدف المشروع إلى استيعاب النمو الحالي والمتوقع في الحركة المرورية، خلال السنوات المقبلة عبر الإسهام في ربط مباشر لمنطقتي العوير والخوانيج لتلبية متطلبات سكان المنطقة بحركة حرة في الاتجاهين وتعزيز محور شارع المطار بربطه مع شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والإمارات وتحسين مستوى الخدمة المرورية على تقاطع شارعي الخوانيج والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وخفض زمن التأخير إلى نحو 45 ثانية وتحسين مستوى الخدمة المرورية على تقاطع شارعي الخوانيج والعمردي وخفض معدلات التأخير من 120 ثانية إلى 60 ثانية.

أضاف: يشمل المشروع تنفيذ نفق على شارع الخوانيج يتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه وتقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية لتأمين نقل حر وآمن للحركة المرورية على شارع الخوانيج وتطوير الدوار القائم على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي لتقاطع محكوم بإشارات ضوئية وتطوير التقاطع بين شارع العمردي وشارع الإمارات عبر إنشاء جسر علوي فوق شارع الإمارات باتجاه منطقة العوير بسعة مسارين في كل اتجاه بالإضافة إلى إنشاء جسر عبور للمشاة بالقرب من المركز العربي على شارع الخوانيج.

ويشمل المشروع كذلك رصف قرابة 23 كيلو متراً من الطرق الخدمية على طول شارع الخوانيج وشارع العمردي وتنفيذ بعض التحسينات على ثلاثة تقاطعات على شارع الجزائر عبر تحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية إلى جانب الأعمال المتعلقة بالمشروع مثل الإنارة وتصريف مياه الأمطار واللوحات المرورية وتخطيط الطرق وأعمال الحمايات اللازمة المتعلقة بسلامة الطريق.

وأوضح مطر الطاير أن تطوير محور شارع الخوانيج وحديقة مشرف يأتي بعد انتهاء الهيئة من إنجاز وافتتاح جميع مراحل مشروع تطوير شارع المطار، الذي شمل تطوير أربعة تقاطعات وبالتزامن أيضاً مع قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع آخر وهو تطوير محور شارع طرابلس الذي يحقق الربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات بطول قرابة 12 كيلو متراً ويسهم في تخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة المرورية وتحسين مداخل منطقتي الورقاء ومردف على طول شارع طرابلس ورفع مستوى السلامة على طول المحور.