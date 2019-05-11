طقس الغد صحو مع انخفاض درجات الحرارة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا، ويطرأ إنخفاض في درجات الحرارة خاصة غربا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا على المناطق الداخلية.

و تكون حلاكة الرياح شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س.. والموج في الخليج العربي يكون مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني 06:17 والجزر الأول عند الساعة 12:48 والجزر الثاني عند الساعة 00:00 .

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 16:09 والمد الثاني عند الساعة 03:41 والجزر الاول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني 22:22 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 25 75 20

دبي 35 26 85 30

الشارقة 35 24 65 20

عجمان 34 23 85 40

أم القيوين 34 24 85 45

رأس الخيمة 35 23 75 25

الفجيرة 37 27 75 30

العين 40 26 60 10

ليوا 40 26 60 10

الرويس 34 23 85 25

السلع 35 23 85 20

دلما 33 23 85 30

طنب الكبرى 31 26 85 35

طنب الصغرى 30 25 90 55

أبو موسى 30 25 90 55 .