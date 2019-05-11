تعيين قضاة أمريكيين في المحاكم التجارية بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن تعيين القاضيين الأمريكيين أوران وايتنج، والقاضية كولين ماري اوتول، للعمل في محاكم أبوظبي التجارية، حيث سيعمل القاضيان الجديدان في الدائرة الكلية بالمحكمة التجارية الابتدائية للنظر في المنازعات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، وذلك في أول تفعيل لنص المادة 30 مكرر من المرسوم بقانون الإجراءات المدنية رقم 10 لسنة 2017، والتي تجيز تشكيل دوائر مختلطة تتضمن عنصر خبرة أجنبية للفصل في الدعاوى الكلية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، في بيان تلقى " البيان الإلكتروني نسخة منه أن تلك الخطوة غير المسبوقة جاءت تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، الرامية نحو ترسيخ مكانة النظام القضائي لإمارة أبوظبي كمحاكم عالمية المستوى، ناطقة باللغة الانجليزية وتعمل على توفير بيئة قضائية مرنة ومتطورة لحل المنازعات التجارية التي تواجه المستثمرين الأجانب، وهو ما يصب في تطوير مرفق القضاء في الإمارة تماشيا مع خطة غدا أبوظبي 2021.

وقال : جاءت تلك الخطوة بعد شهور من إطلاق مبادرة اعتماد اللغة الإنجليزية في المحاكم من أجل المساهمة في تعزيز جذب الاستثمارات الاجنبية وعولمة خدمات المحاكم وإتاحتها للجميع من دون حواجز لغوية.

ورحب المستشار العبري، بانضمام قضاة من الولايات المتحدة الامريكية للعمل في المحاكم ، إذ تعد تلك الخطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، حيث ستسهم خبراتهما السابقة في العمل بالمحاكم الأمريكية في تعزيز عمل الدوائر التجارية المختلطة في محاكم أبوظبي، بما يعزز ثقة المتقاضين لحل منازعاتهم التجارية على أكمل وجه وبنزاهة عالية، كما يعكس ذلك اهتمام دائرة القضاء بالاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات القضائية عالميا في إطار عمل قانوني من الطراز العالمي وقادر على تلبية متطلبات المؤسسات الإقليمية والعالمية التي تخطط لممارسة أعمالها في إمارة أبوظبي.

ويتمتع القاضي أوران اويتنج بخبرة قانونية واسعة، حيث سبق له العمل كقاضي بمحكمة الينوي، فضلا عن العمل في التحكيم التجاري والمحاماة حيث شغل منصب شريك محامي في مكتب المحاماة الدولي بيكر ماكنزي، كما قام بتدريس القانون في جامعة شيكاغو، وشغل منصب مستشار قانوني بالغرفة التشريعية لولاية ايلينوي، ومرشح سابق للتعيين بالمحكمة العليا الامريكية عن الحزب الديموقراطي.

أما القاضية كولين ماري اوتول، فسبق تعيينها كقاضي محكمة الاستئناف بولاية اوهايو، ومرشحة سابقة للتعيين بالمحكمة العليا الامريكية عن الحزب الجمهوري، وعملت بالمحاماة والتدريس بالجامعة حيث قامت بتدريس القانون بجامعة كنت الامريكية.

ويذكر أن دائرة القضاء أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة اعتماد اللغة الانجليزية في المحاكم وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ضمن خطتها الطموحة نحو بناء محاكم غدا 2021.