"طرق دبي" ترسي عقد مشروع تطوير محور الخوانيج بتكلفة 500 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بالبدء في تنفيذ حزمة مشاريع الطرق وأنظمة النقل التي اعتمدها سموه خلال زيارته للهيئة، أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تطوير محور شارع الخوانيج وحديقة مشرف، الذي يتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسة على شارعي الخوانيج والعمردي، بتكلفة 500 مليون درهم.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يهدف المشروع إلى استيعاب النمو الحالي والمتوقع في الحركة المرورية خلال السنوات القادمة، حيث يسهم في ربط مباشر لمنطقتي العوير والخوانيج لتلبية متطلبات سكان المنطقة بحركة حرة في الاتجاهين، وتعزيز محور شارع المطار بربطه مع شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والإمارات، وتحسين مستوى الخدمة المرورية على تقاطع شارعي الخوانيج والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وخفض زمن التأخير إلى حوالي 45 ثانية، وتحسين مستوى الخدمة المرورية على تقاطع شارعي الخوانيج والعمردي وخفض معدلات التأخير من 120 ثانية إلى 60 ثانية.

وأضاف: يشمل المشروع تنفيذ نفق على شارع الخوانيج يتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية لتأمين نقل حر وآمن للحركة المرورية على شارع الخوانيج، وتطوير الدوار القائم على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي لتقاطع محكوم بإشارات ضوئية، وتطوير التقاطع بين شارع العمردي وشارع الإمارات، عن إنشاء جسر علوي فوق شارع الإمارات باتجاه منطقة العوير بسعة مسارين في كل اتجاه، بالإضافة لإنشاء جسر عبور للمشاة بالقرب من المركز العربي على شارع الخوانيج.

كما يشمل المشروع رصف قرابة 23 كيلومتراً من الطرق الخدمية على طول شارع الخوانيج وشارع العمردي، وتنفيذ بعض التحسينات على ثلاثة تقاطعات على شارع الجزائر عبر تحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، إلى جانب الأعمال المتعلقة بالمشروع مثل الانارة، وتصريف مياه الامطار، اللوحات المرورية، وتخطيط الطرق واعمال الحمايات اللازمة المتعلقة بسلامة الطريق.

وأوضح مطر الطاير أن تطوير محور شارع الخوانيج وحديقة مشرف، يأتي بعد انتهاء الهيئة من إنجاز وافتتاح جميع مراحل مشروع تطوير شارع المطار الذي شمل تطوير أربعة تقاطعات، وهي تقاطع الراشدية، وتقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر، وتقاطع شارع مراكش مع شارع المطار وتقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء، حيث ساهم المشروع في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، وخفض زمن الانتظار وحل مشكلة الازدحامات الناتجة عن تداخل الحركة المرورية بين المركبات، كما يأتي متزامناً مع قرب انتهاء الهيئة من تنفيذ مشروع أخر وهو تطوير محور شارع طرابلس الذي يحقق الربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، بطول قرابة 12 كيلومترا، ويسهم في تخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة المرورية، وتحسين مداخل منطقتي الورقاء ومردف على طول شارع طرابلس، ورفع مستوى السلامة على طول المحور.