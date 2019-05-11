الحكام يستقبلون قناصل الدول وجموع المهنئين بالشهر الفضيل

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر الليلة الماضية قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموهما أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيده على قيادة وشعب الإمارات بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى سموهما بالصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده خلال اللقاء مع القناصل الأحاديث الودية وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الشقيقة والصديقة.

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات من جموع المهنئين بحلول الشهر الفضيل من الشيوخ وكبار رجالات الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بالصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وطارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.

استقبال

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء أمس، في قصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من كبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.

تهنئة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة الماضية بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه مع القناصل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنياً لدولهم وشعوبهم الخير والرخاء والاستقرار.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاى مدير الديوان الأميري بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري في أم القيوين.

تبريكات

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، الذي قدم لسموه التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ومن وفد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووفد وزارة التغير المناخي والبيئة، ووفد وزارة تطوير البنية التحتية، ومن أعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.