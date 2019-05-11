شرطة دبي تستقبل بعثة العمرة لموظفي القوة وأسرهم

المصدر: دبي - البيان

استقبل العقيد الدكتور أحمد محمد آل علي رئيس قسم التوعية الدينية والمكتبات في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بعثة العمرة لموظفي القوة وأسرهم التي نظمتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع برعاية كريمة من قطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وضمت بعثة العمرة 64 موظفاً وموظفة من القوة وأفراد أسرهم وشملت عدداً من أصحاب الهمم. جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، رئيس اللجنة المنظمة لبعثة الحج والعمرة، وبمتابعة العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.