طحنون بن محمد يعزّي محمد العامري ويزور سالم وسهيل وسعيد الفلاحي

المصدر: العين- وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس واجب العزاء إلى محمد سالم بن كردوس العامري في وفاة شقيقته.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الخالدية بمدينة العين عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

من جهة ثانية، زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مساء أمس، سالم وسهيل وسعيد أحمد بن دري الفلاحي وذلك في منزل العائلة في منطقة الروضة الشرقية بمدينة العين.

وتبادل سموه الأحاديث الودية التي تجسّد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.