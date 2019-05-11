مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تحاضر عن البرنامج النووي السلمي

المصدر: الذيد - البيان

نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محاضرة تعريفية تسلط الضوء على مستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتقدم الحاصل في العمليات الإنشائية لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

قدم المحاضرة سعود الحارثي مدير إدارة الاتصال بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في المركز الثقافي بمدينة الذيد، وأكد أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يدعم تحول اقتصاد دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة واستدامتها وضمان مكانة رائدة للدولة في قطاع الطاقة النووية، حيث بات البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجاً يحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم.

وبيّن بأن محطات براكة الأربع ستوفر فور تشغيلها أكثر من ربع احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، كما يساهم البرنامج في تطوير سلسلة إمداد محلية، حيث وصلت قيمة العقود التي منحتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لنحو 1500 شركة محلية إلى نحو 14 مليار درهم.