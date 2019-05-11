إفطار خيري لدعم اللاجئين في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة «نشوة» للأعمال الخيرية حفل إفطار رمضاني خيري لجمع تبرعات للاجئين في كل أنحاء العالم، نظم حفل الإفطار مجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي أمس الأول في خيمة «المجلس» بجزيرة الحديريات في أبوظبي.

حضر حفل الإفطار جمع كبير من الشخصيات العامة، ومحبي العمل الخيري، والمعنيين بقضايا اللاجئين والإعلاميين. استمتع الحضور بفقرات الحفل المتنوعة، حيث عرضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلماً تضمن قصصاً إنسانية تبرز مدى معاناة اللاجئين، وشهد الحفل فقرة فنية أداها عدد من المتسابقين الذين وصلوا للمرحلة النهائية في برنامج الزمن الجميل والذين أسعدوا الحضور بأغان طربية أصيلة.

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وألقى حسام شاهين، مسؤول شراكات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلمة قال فيها: « إن هذا الحدث هو فرصة مهمة لجمع التبرعات وحشد الدعم لمحنة اللاجئين».