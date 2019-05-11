عبدالله المري يكرّم شرطيين من قسم الإنقاذ البحري

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية، ونائبه العميد مروان جلفار، كرّم الرقيب أول عمر غلوم حسن البلوشي، والشرطي أول إبراهيم إسماعيل إبراهيم، من قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، وذلك لاستعادتهما ساعة ثمينة لأحد السياح بعد سقوطها في مياه البحر.

وأشاد اللواء المري بجهود الرقيب أول عمر غلوم حسن البلوشي، والشرطي أول إبراهيم إسماعيل إبراهيم، مثمناً أداءهما المتميز الذي ترك سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور، وسعيهما الدائم في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

شهادة

وقدم اللواء المري في نهاية اللقاء شهادة شكر وتقدير للرقيب أول عمر غلوم حسن البلوشي، والشرطي أول إبراهيم إسماعيل إبراهيم، تقديراً لجهودهما، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

يذكر أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً من أحد السائحين يفيد بسقوط ساعته في مياه البحر أثناء تواجده في أحد المطاعم المطلة على جزيرة نخلة جميرا، وأن ساعته غالية الثمن ويحتاج إلى مساعدته على إيجادها، وعلى الفور تحركت دورية من قبل فريق الضفادع البشرية في قسم الإنقاذ البحري إلى مكان البلاغ في جزيرة النخلة وبعد الاستفسار من السائح عن مكان سقوط الساعة نزلوا إلى البحر وأجروا عمليات بحث وتمكنوا من العثورعليها.