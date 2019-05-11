تدريب ربات البيوت على مواجهة الحرائق بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، دورة تدريبية لربات المنازل ضمن الحملة الرئيسية «سلامة دارك» بهدف توعيتهن وتعريفهن بأنواع الحرائق وطرق مكافحتها.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي قدمه المساعد أول عبد العزيز راشد شطاف وشاركه أحمد بهجت ناصف، أهم النصائح الإرشادات ومتطلبات السلامة في المنازل وأساليب مواجهة الحرائق باستخدام طفايات الحريق لرفع قدراتهن على الاستجابة السريعة والواعية والتعامل مع الحريق في بداياته، والإسراع بالاتصال بالدفاع المدني والتأكيد على عدم المخاطرة في تعريض حياتهن للخطر.

وتم التركيز على أن الحرائق التي تقع في المنازل تكون أسبابها ضعف الوعي الوقائي لدى أفراد الأسرة أو الإهمال، بالإضافة إلى السلوكيات الخاطئة التي تترتب على غياب رقابة الأطفال داخل المنزل، نتيجة تركهم لوحدهم ويبعثون بمصادر الاشتعال مثل أعواد الثقاب أو الولاعات مع وجود مواد قابلة للاشتعال مما يؤدي إلى حدوث حريق وقلة الصيانة الدورية للأجهزة.