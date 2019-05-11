دورة متخصصة بشرطة أبوظبي بالتعاون مع إيطاليا

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي دورة حماية حقوق الإنسان التأسيسية، بالتعاون مع فيلق الدرك العسكري الإيطالي «الكارابنييري»، ضمن التعاون الدولي بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح العميد ثاني بطي الشامسي، مدير عام أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، أن الدورة ركزت على القانون الإنساني الدولي، والتعرف على الأعمال الشرطية ومبادئ سيادة القانون، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الإنسان للعاملين الوافدين، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وحضر التخريج رافائيل ريفولا، نائب الملحق الأمني في السفارة الإيطالية.