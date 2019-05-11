القبيسي: تمكين المرأة في الإمارات نموذج عالمي

المصدر: جوهانسبرغ - البيان

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن تجربة الإمارات في مجال تمكين المرأة هي نموذج لكثير من دول المنطقة والعالم، ليس فقط لما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية وإنما أيضا لأن هناك تطوراً مستمراً في طبيعة الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع الإماراتي.

جاء ذلك خلال لقاء معاليها مجموعة النساء البرلمانيات في البرلمان الأفريقي الذي يفوق عددهم عن 100 برلمانية على هامش مشاركتها وحضورها «»ضيف شرف «افتتاح الدورة الخامسة للبرلمان الأفريقي في مدينة جوهانسبرغ.

حضر اللقاء محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

وفي بداية اللقاء أشادت مجموعه النساء البرلمانيات بالدور الهام والفاعل الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي التي تتحدث مع العالم عن العديد من القضايا التي تهم الإنسانية الأمر الذي يعكس مدى التقدم الذي وصلت له دولة الإمارات في مجالات تمكين المرأة والشباب والمجتمع واستشراف المستقبل في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي إن لقاء هذا العدد الذي يفوق 100 امرأة من النساء البرلمانيات في البرلمان الأفريقي هو دليل على تواجد المرأة بقوة ودورها المحوري المتنامي إلى جانب الرجل وفي الشراكة في مناقشة مختلف القضايا.

وشددت معاليها على أهمية العمل المشترك بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأفريقي فيما يخص التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا لا سيما التي لها علاقة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف خاصة في مناطق الحروب والنزاعات والهجرة.

رؤية

واستعرضت رؤية الدولة وحرصها على تمكين المرأة منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعة عقود.. مشيرة إلى أن مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»طيب الله ثراه«حرص على توفير فرص التعليم والعمل للمرأة وتم تضمين الدستور بمواد تكفل للمرأة حقوقها والتي من أبرزها المساواة وتكافؤ الفرص.

وأبرزت معالي القبيسي رؤية ودور قيادة دولة الإمارات في تقدم وتطور المرأة، مشيرة إلى قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة القادمة، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في القطاعات الحيوية، وبأن الدولة انطلقت من تمكين المرأة إلى تمكين المجتمع.