شرطة عجمان تكرّم متعاوناً لمشاركته في تعزيز الأمن

المصدر: عجمان - البيان

كرّم العميد عمر محمد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة متعاوناً لتعاونه الفعّال مع شرطة عجمان، بحضور العميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة وعدد من الضباط بشرطة عجمان، استناداً إلى منهجية التحفيز ومكافأة المتعاونين التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة عجمان واهتمامها بقضايا المجتمع، وسعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.

وسلم العميد عمر محمد الشامسي شهادة تقدير وهدية رمزية إلى سعيد الظاهري إمارتي الجنسية، مشيداً بصدق تعاونه وتفاعله مع شرطة عجمان، وتمنى له التوفيق في حياته، وحيا فيه روح التعاون وإحساسه بالمسؤولية بواجبه بالتعاون مع الشرطة في تعزيز الأمن.