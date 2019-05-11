«بيت الخير» فرع عجمان يوزع 5500 وجبة إفطار يومياً

المصدر: عجمان - البيان

باشرت جمعية بيت الخير فرع عجمان في تنفيذ ثاني مشاريعها الرئيسية خلال شهر رمضان والمتمثل بتنفيذ مشروع إفطار صائم بالتعاون والتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط.

وأوضحت أميرة محمد شاكر مديرة فرع الجمعية في عجمان أنه سيتم توزيع 150 ألف وجبة إفطار صائم بمختلف المناطق بواقع 5500 وجبة يومياً، منها 1500 وجبة إفطار ضمن الخيمة الرمضانية و4000 وجبة ستوزع على باقي المناطق بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط، والتي يشرف على توزيعها فريق «المفاطر» التابع للجمعية.

ومن جانبه أشاد علي داد البلوشي المشرف العام على فريق «المفاطر» بتطوع شباب الوطن لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين كجزء من دورهم المجتمعي، مثنياً على دعم وتعاون كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإنجاح هذا المشروع الوطني الخيري التطوعي.