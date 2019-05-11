شرطة أبوظبي تشارك في توزيع وجبات الإفطار

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك شرطة أبوظبي في توزيع وجبات إفطار صائم على السائقين، ضمن حملة «رمضان أمان»، وذلك في 10 تقاطعات بكل من أبوظبي والعين، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتنفذ مديرية المرور والدوريات خلال الشهر الفضيل حملة توعية مرورية للسائقين بأبوظبي، في إطار الجهود الهادفة للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، تزامناً مع حملة رمضان بلا حوادث التي أطلقتها وزارة الداخلية خلال شهر رمضان.

كتيبات تثقيفية

وتشمل حملات التوعية الرمضانية، مساجد ومراكز تجارية ومحطات تزويد الوقود، وتشمل توزيع كتيبات تثقيفية على السائقين، وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وخفض السرعات واستخدام حزام الأمان، والتحذير من مخاطر الانشغال عن الطريق أثناء القيادة، وتجاوز الإشارة الضوئية، والانتباه للمشاة وإعطائهم أولوية العبور في المواقع المخصصة لعبورهم.

ودعت «مرور أبوظبي» السائقين إلى ضرورة التقيد التام بقوانين وأنظمة المرور، وخصوصاً خلال الشهر الفضيل، وتجنب ارتكاب مخالفات الوقوف والصف العشوائي للمركبات أمام المساجد، بما يسهم في تهيئة بيئة آمنة، وتوفير فرص الاستمتاع بشعائر شهر رمضان، بعيداً عن ارتكاب المخالفات وإزعاج الآخرين.